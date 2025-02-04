Nihat Kahveci'den Galatasaray maçı sonrası çarpıcı soru: Denk mi geldi?

"Sıkıcı bir Galatasaray performansı izledik. Galatasaray açısından, 'Bu maçı kazanalım 3 puan alalım. Sarı kartlarımızı halledelim' maçı oldu. Sarı kartlar temizlenmiş. Bir sonraki maç Adana Demirspor. İç sahada taraftarıyla rahat kazanabileceği bir maç öncesi sarı kartlar temizlendi. Nokta atışı mı desem, bilerek mi yaptı, denk mi geldi desem?"