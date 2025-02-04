Nihat Kahveci'den Galatasaray maçı sonrası çarpıcı soru: Denk mi geldi?

Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımdan Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı duruma düşmesine dikkat çekti.
Nihat Kahveci'nin Gaziantep FK-Galatasaray maçı sonrası yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Sıkıcı bir Galatasaray performansı izledik. Galatasaray açısından, 'Bu maçı kazanalım 3 puan alalım. Sarı kartlarımızı halledelim' maçı oldu. Sarı kartlar temizlenmiş. Bir sonraki maç Adana Demirspor. İç sahada taraftarıyla rahat kazanabileceği bir maç öncesi sarı kartlar temizlendi. Nokta atışı mı desem, bilerek mi yaptı, denk mi geldi desem?"
"Derbiyi de düşünerek benim Muslera'm, Barış Alper'im gibi isimler 'kartlarını temizlemeli mi?' dediler. Denk mi geldi bilmiyorum. Bir sonraki maç da Adana Demir, ligin son sırasında yer alıyor. 'Cezalarımızı sıfırlayalım ayın 23'ünde Fenerbahçe derbisi var' düşüncesiyle oynayan bir Galatasaray."
"Ahmed Kutucu, Konya maçında titreyen bir hüviyetten bugün maçı kazandıran oyuncu rolüne büründü. Ahmed Kutucu iyi futbolcu."
"Golde ofsayt yok bence. Fenerbahçe dün ilk yarıda şampiyonluk oyunu oynamadı. Galatasaray bugün 90 dakika şampiyonluk oyunu oynamadı. Galatasaray bir süredir kötü oynuyor. Buraları analiz edemiyoruz, hakemi niye konuşmuyorsun oluyor. Beni delirtiyorlar sonra."