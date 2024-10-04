Nihat Kahveci'den Galatasaraylı futbolcu için dikkat çeken yorum: Halı sahada pas yapmaya gelmiş

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi RFS'ye karşı iki farklı öne geçse de skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Kontraspor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı futbolcu hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte Kahveci'nin RFS-Galatasaray maçı sonrası açıklamaları:
"36 tane takım var burada atılan her gol, yenilen her gol, alınacak her puan çok önemli ama bu puan çok önemsiz. Galatasaray 1 puan aldı diyemem ben."
"Rakip takımın değeri sahada yürüyen Icardi’nin 1 senelik maaşı. Bu mu Galatasaray? Avrupa Fatihi Galatasaray, Letonya’da dakika 38’de 2-0 önde. 2 dakika sonra gol yiyor. İlk yarıyı nasıl 2-0 önde tamamlayamaz ya?"
"İkinci yarının ilk 10 dakikası rakip oynuyor ya… Adını bile zor söylediğim oyuncu Ikaunieks, Benzema gibi oynadı."
"Kasımpaşa karşısında 3-0 maç verildi. Galatasaray’ın tarihinde böyle verilen peş peşe maçlar var mıdır? İnsan bir önceki maçtan bir gram ders alır. Hiç mi almadınız?"
"Galatasaray vites 1'de, 2’de mücadele ederken Yunus Akgün topu alınca vites 4 oluyor. Helal olsun ona da. Çok güzel gol attı. Daha ne yapsın."
"Sara alıyor yana veriyor Torreira alıyor yana veriyor. Davinson bugün minimum 100 kere topa dokunmuştur. Barış Alper, menünü mü değiştirdiler sevgili kardeşim? Nerede o patlama kuvvetin, nerede hareketliliğin?"
"Edirne dışında kiminle oynarsan oyna bir düzeni var, bir disiplini var ama sen onlardan kat kat kalitelisin sahaya yansıtacaksın. Hareket olmayan yerde bereket olur mu?"
"Galatasaray’ı ben bu kadar statik, hareket etmek istediğinde de Yunus’la Mertens dışında bu kadar hareketsiz görmedim. Kaan Ayhan sanki halı sahada al ver yapmaya çıkmış bir kere ön tarafa düzgün gidemiyor. Barış Alper, rakip kapalı oynuyor diye koşamıyor."
"Okan Hoca'nın çıkardığı 11 çok doğru bir 11. Okan Hocayı bugün; başkan, yönetim, futbolcuları, Savunma Bakanı bile koruyamaz. Bu sonucun savunulacak bir şey yok."
"90. dakikada defans arkasına bir top atılıyor, Icardi Estonya’da. Ofsayttan çıkarken yürüyerek çıkıyor. Takımın içinde bir tane ‘Maç elden gidiyor, ısıralım’ diyen yok. Galatasaray’ın benzini bitiyor. Birileri futbolculara Okan Hoca’ya ‘Maçlar 37-38 dakika' mı dedi?"