Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Young Boys'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu maçı Nihat Kahveci değerlendirdi.
Galatasaray'ın başlangıç planının doğru olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması..."
"Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıda da gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı."
"Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn’den çok çok daha iyi oynadı."
"Galatasaray'ı bu kadar kötü beklemiyordum. Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez."
"Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar."
"Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı."
"Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray’ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray’a yakıştıramadım."
"250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz?"
"Her sene Real Madrid’i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah’tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor."
"Artık Arda Güler'li Real Madrid'i destekleyeceğiz."