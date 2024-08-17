Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların yıldız ismine övgüler yağdırdı.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ve maç sonu açıklamalarını yorumladı.
Genç oyuncunun en büyük probleminin istikrar olduğunun altını çizen Kahveci sözlerine şöyle devam etti:
"10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilse dünyanın en iyi 5 liginden birine gider, oynar."
"Bugünkü Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı. Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi."
Aktürkoğlu'nun "Belki bir gün biz de konuşuruz" sözlerine değinen Kahveci, "Konuş o zaman Kerem. Olayları bizzat biliyorsun, neden konuşmuyorsun?" ifadelerini kullandı.
Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu son dönemde kendisi hakkında çıkan iddialar hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"4 sezon, 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu, beni ne beklediğini biliyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray armasını, formasını en iyi şekilde temsil edeceğim. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor, konuşmamayı tercih ediyorum. Şimdilik ben susayım. Belki biz de bir gün konuşuruz."