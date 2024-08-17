Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü

"4 sezon, 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu, beni ne beklediğini biliyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray armasını, formasını en iyi şekilde temsil edeceğim. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor, konuşmamayı tercih ediyorum. Şimdilik ben susayım. Belki biz de bir gün konuşuruz."







