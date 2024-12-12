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Nihat Kahveci'den Jose Mourinho'ya sert tepki: 'Aklımızla alay ediyor'

Nihat Kahveci'den Jose Mourinho'ya sert tepki: 'Aklımızla alay ediyor'

Haber Merkezi
10:3512/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında eski milli futbolcu Nihat Kahveci, teknik direktör Jose Mourinho'ya sert tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma sonrasında eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da teknik direktör Jose Mourinho'ya sert tepki gösterdi. Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Samet Akaydın'ın hata yapması bana sürpriz değil. Oynadığı tüm takımlarda hata yaptı. Bana sürpriz olan, benim kalbimi acıtan ne biliyor musunuz?"

"Bir gram suçu olmayan Livakovic'e elini açıp onu hatalıymış gibi gösterdi. Samet çok kısa vurdu yüzde 100 hatalısın."

"Fenerbahçe'de şu an tribünde bütünlük yok. Ali Koç istifa, Aziz Yıldırım sesleri vardı. İstifa sesleri varken bir taraf susturmak istedi. Tribün bölünmüş."

"Oyuna giren Cengiz Ünder'in bile ıslıklandığı bir ortam var. Karışık bir camia var."

"Niye 3 puan vermediler? Yüzde 53 topla oynama, 0.38 gol beklentisi, bir isabetli şutla niye Mourinho'ya 3 puan vermediler."

"Bak Fenerbahçe'yi ayırt ediyorum. Mourinho diyorum. Bizim aklımızla alay ediyor. Açıklamaları yakıştıramıyorum."

"Mourinho, şu toprakların içine girince mutlu oldum ya! Dedim ki bize bir şeyler katacak. Bildiğimizi unutturuyor bize bildiğimizi!"

" İzlediğimiz maçı başka türlü anlatıyor. Bence bilerek yapıyor. Çünkü bu maç öyle bir maç değildi."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Nihat Kahveci

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