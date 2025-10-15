Yeni Şafak
Nihat Kahveci’den milli yıldıza sert sözler: ‘Kendi kafasına göre’

08:3815/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin Gürcistan’ı 4-1 yendiği maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Kahveci, milli takımda tüm herkese övgü dolu sözlerde bulunurken bir yıldızı sert sözlerle eleştirdi.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi.



Son yıllarda izlediği en iyi milli takım performansı olduğunu aktaran Nihat Kahveci, "Rakip San Marino falan değil. Rakip iyi oyunculara sahip Gürcistan'dı. Seyirci işin içine çok iyi girdi ve futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı.

Teknik heyetinden oyuncularına, muhteşem atmosferi sağlayan seyircileri alkışlıyor tebrik ediyorum. Helal olsun çocuklar, Bizim Çocuklar! Kadroda olan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

2-0'dan sonra Gürcistan'ın umutlarını kırdığımızı söyleyen Kahveci, "Buradan nasıl çıkacağız dedirttik. 52 dakikalık bölümde en iyi futbolu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da bir şeyler görmek istiyorum. İçerideki o felaket futbolu görmeyelim.

Topu rakibe verdiğinde tehlike başlıyor. Son 40 dakikadaki oyun da bu yüzden oldu. Biz topa sahip olmalıyız. Topu rakibe verdiğimizde daha iyi defans yapmalıyız" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdıran Nihat Kahveci, "Maşallah, süper oynadı. Duran toplardan zaaf yaşayan bir takımdık. Şimdi durum tam tersi. Hakan ve Arda Güler'in ortaları beni heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.



Milli takım kampından ayrılan Berke Özer'i eleştiren Nihat Kahveci, "Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin yaptığı açıklamalara göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım. 

Herkesin koşarak geldiği, hayal kurduğu yer. Bana sözler verildi yapıldı ve izinle ayrıldım dedi ama iş öyle gözükmüyor. İzinsiz, kendi kafasına göre gittiyse olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.

