Nihat Kahveci'den Montella'ya golcü mesajı: Artık onu denesek mi?

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların farklı galibiyetini yorumlayan Nihat Kahveci, milli takımın iki yıldızı için övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci ayrıca teknik direktör Montella'ya da santrfor konusunda mesaj yolladı.
Yorumculuk yapan eski mili futbolcu Nihat Kahveci'nin Bulgaristan-Türkiye maçıyla ilgili Kontraspor'da yaptığı değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
"93. dakikaya kadar hep gol aradık. Bulgaristan'a karşı tarihi bir zafer. Bugün averajı da toparladılar. İkinci yarıda efsane oynadılar. Bulgaristan eksi Bulgaristan değil ama milli takımımız ciddiye aldı maçı. Çok iyi oynadılar. Salı günü Gürcistan'la ikincilik için final oynayacağız."
"Kenan Yıldız helal olsun koçum. Her zaman söyledik soyadının hakkını veriyor. Kenan Yıldız'ın 2,5 golü var. Orada Popov'u zorlayıp kendi kalesine attırması Kenan'a yazar. Kaleye bu kadar güzel geri vuruş hayatımda görmedim. O golle maçın kilidi açıldı. 16 dakikada 4 gol oldu."
"Zamanında Mesut Özil veriyordu Cristiano Ronaldo atıyordu, şimdi bu sene Arda Güler ile Mbappe uyumu var. Maşallah koçum, gurur duymamak elde değil. Arda bugün lider özelliklerini de gösterdi. Takımın en önemli oyuncularından biri."
"Bugün Montella'yla ilgili hiçbir şey denilemez. Sadece şunu düşündüm; 'Kerem yerine Can Uzun'u yavaş yavaş forvette denesek mi?' dedim. Frankfurt'ta çok iyi sezon başlangıcı yaptı. Almanya'da sezonun oyuncusu şu anda. Kerem de çok etkili değildi. Can Uzun bağıra bağıra 'ben geliyorum' diyor. Bu jenerasyon genç. Birçok turnuvada oynayabilir bu takım."