Nihat Kahveci'den Montella'ya golcü mesajı: Artık onu denesek mi?

"Bugün Montella'yla ilgili hiçbir şey denilemez. Sadece şunu düşündüm; 'Kerem yerine Can Uzun'u yavaş yavaş forvette denesek mi?' dedim. Frankfurt'ta çok iyi sezon başlangıcı yaptı. Almanya'da sezonun oyuncusu şu anda. Kerem de çok etkili değildi. Can Uzun bağıra bağıra 'ben geliyorum' diyor. Bu jenerasyon genç. Birçok turnuvada oynayabilir bu takım."