Nihat Kahveci'den o isme sert eleştiri: Belki de Fenerbahçe'de son maçıydı

Lille'in Fenerbahçe'den daha hazır durumda olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.