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Spor

Nihat Kahveci'den o isme sert eleştiri: Belki de Fenerbahçe'de son maçıydı

10:07 - 31/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 10:20 - 31/07/2024 Wednesday
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek adını üçüncü ön eleme turuna yazdırdı ve Lille ile eşleşti. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken o isme sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

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Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.








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Kontraspor YouTube kanalında açıklamalar yapan Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin turu iyi oynayarak geçmediğini belirtti.











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Eski milli futbolcu, "İki maçta 6 gole okeyim ama yenilen 4 gole değilim" ifadelerini kullanırken iki maçın da en iyi oyuncusunun net bir şekilde Edin Dzeko olduğunu söyledi.







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Fenerbahçe'nin oyununa 10 üzerinden 3 puan veren Nihat Kahveci, bu futbolun Lille'i elemeye yetmeyeceğini öne sürdü.






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Ferdi Kadıoğlu'nun sahanın en iyilerinden olduğunu aktaran Nihat Kahveci, Oosterwolde'yi sol bekte beğenmediğini aktardı.







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Maçın en kritik anının 25. dakikada Livakovic'in çıkardığı pozisyon olduğunu belirten Kahveci, "Golü yeseydi skor 2-0 olacaktı. Yediği ilk golde yapacak hiçbir şey yok. Kaleciye bir şey denemez" ifadelerini kullandı.






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Öte yandan Nihat Kahveci, Fred'in durumuna göre en az 2 tane daha orta saha transferi yapması gerektiğini dile getirdi.



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Lille'in Fenerbahçe'den daha hazır durumda olduğunu söyleyen ünlü yorumcu, "Fransa'da atletik takımlar beni endişelendiriyor. Rennes maçlarında görmüştük. Bu maçlarda çok iyi defans yapılması lazım. Atletik ve fizik yapısı iyi bir takım var karşımızda" şeklinde konuştu.

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Rade Krunic'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, "Krunic'in artık valizini toplayıp uçağa binip gitse, kimse neden geldi, neden gitti diye söylemez" dedi.

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Krunic'in belki de Fenerbahçe'deki son maçını oynadığını aktaran Kahveci, "Top kaybında seyirci de tepki gösterdi. Değişiklikle Mourinho da gerekeni yaptı. Kötü oynayan oyuncu ıslıklanır, iyi oynayan alkışlanır. Krunic, geldiği günden beri gösterdiği performansla ıslıklanmayı hak etti" sözlerini sarf etti.



#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
#Rade Krunic
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