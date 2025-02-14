Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri: Bunu da beklerdim

"Bu maç 10 kişi kaldı olayı değil. Zaten 11'e 11 iken de 2 gol yedi. Kaan da bu tecrübesizliği yapmamalı. Eleniyorsun. Yüzde 90 elendin. Bunu bana ne dedirtiyor biliyor musun? Yediği goller dedirtiyor. Olmaz. Avrupa'da bu kadar gol yiyerek belli bir noktaya belki gelirsin ama sonrası yok."