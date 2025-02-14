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Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri: Bunu da beklerdim

Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri: Bunu da beklerdim

10:1914/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olurken tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılıların performansını değerlendiren Nihat Kahveci, Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.


Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Okan Buruk'u eleştirdi. Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:

"Galatasaray'da bir kaleci performansı izledim inanılmaz. Gecenin kalecisi Abdülkerim, müdahale etmese 7 yazıyordu tabelada. Maç öncesi UEFA'ya kızıyoruz, karman çorman bir sistem. Maç bir başladı 11 tane kadro değişti. Benim kafam dağıldı."

"Sara yanına bir bakıyor, Kerem Demirbay. Bir bakıyor Kaan. Bir bakıyor Mertens, Berkan. Bu kadar karışıklık hayatımda görmedim. Resmen aşure yaptı bugün Okan hoca. Benim kafam karıştı, oyuncu ne yapsın. Morata'yı kaleye, Muslera'yı forvete koymadın. Bugün bir bu eksikti Okan hocam, bunu da beklerdim."

"Bana UEFA Kupası final hedefini siz koydunuz. Dönüm noktası Dinamo Kiev maçı 3-1. Bitirecektin o maçı. Ne oldu maç 3-3. Bugün ne oldu? 4 tane yedin! Kiev'i yenip ilk 8'e girecekken nereye geldi? 3 atarsın da, nasıl yemeyeceksin onu bilmiyorum."

"Bu maç 10 kişi kaldı olayı değil. Zaten 11'e 11 iken de 2 gol yedi. Kaan da bu tecrübesizliği yapmamalı. Eleniyorsun. Yüzde 90 elendin. Bunu bana ne dedirtiyor biliyor musun? Yediği goller dedirtiyor. Olmaz. Avrupa'da bu kadar gol yiyerek belli bir noktaya belki gelirsin ama sonrası yok."

#UEFA Avrupa Ligi
#Nihat Kahveci
#Galatasaray

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