Nihat Kahveci'den olay transfer iddiası! "Fenerbahçe yaparsa şaşırmam"

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kayserispor'u farklı yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken sarı-kırmızılıların transfer gündemine değindi. Kahveci, adı Galatasaray'la anılan yıldız isim için Fenerbahçe iddiasında bulundu. İşte detaylar...
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 yendiği maçın ardından transfere dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Kontraspor'da açıklamalar yapan Nihat Kahveci, Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala'ya dair flaş sözler sarf etti.
Fenerbahçe'nin Dybala'yı kadrosuna katabileceğini söyleyen Kahveci, "Dybala sürprizini Fenerbahçe yaparsa da şaşırmam. Mourinho - Dybala ilişkisini düşünüyorum. Haberler çıktı biliyorsun. Sahanın dışında da transfer rekabeti var" şeklinde konuştu.
Ünlü yorumcu, "Dybala da Fenerbahçe'ye gelebilir çünkü Talisca çok kabul edilmedi gibi Fenerbahçe camiasında" ifadelerini kullandı.
Dybala'nın Mertens'e göre daha golcü olduğunu belirten Nihat Kahveci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Galatasaray'da Mertens çok iyi oynuyor, işin defansına da koşuyor. Dybala o değil. Dybala golcü. 10 numara, kenara da atabilirsin, asist yapar, gol atar, penaltı atıyor, duran top kullanır, kaliteli oyuncu ama Mertens hareketliliği bekleme."