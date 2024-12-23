Nihat Kahveci'den olay transfer iddiası! "Fenerbahçe yaparsa şaşırmam"

"Galatasaray'da Mertens çok iyi oynuyor, işin defansına da koşuyor. Dybala o değil. Dybala golcü. 10 numara, kenara da atabilirsin, asist yapar, gol atar, penaltı atıyor, duran top kullanır, kaliteli oyuncu ama Mertens hareketliliği bekleme."