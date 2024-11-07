Nihat Kahveci'den Van Bronckhorst'a flaş çağrı: Ara sıra onu kes

"Tel Aviv'e 4 atmak lazım. 3 puan almaktan ziyade 4 atmak lazım. Bir kere bizim iç saha avantajımızı elimizden aldılar. Zaten sen ilk baştan niye kurada bu takımı tutuyorsun. Sonuçta Ukrayna var, Rus takımları yok. Bu arada basketbol için de geçerli, bizim takımlar gidiyor deplasmanda oynuyor. Olmaz abi. Bu nasıl bir güç, bu nasıl bir kuvvet. Gittiği her yeri karıştıracak, niye dahil ediyorsun? Bu kadar olmaz ama ya! Sonra bize adaletten bahsetmesinler."