Nihat Kahveci'den yeni transfere övgü: Nokta atışı!

"Gabriel Paulista'nın nokta atışı transfer olduğunu vurgulayan Nihat Kahveci, "Bakın Paulista diye bir oyuncu var. Ceza sahasında bütün müdahaleleri yapan oyuncu, bir de golü atan oyuncu. Bu kadar nokta atışı transfer olur mu? Kaliteli oyunculara sahipsen 30 dakika kötü de oynasan sana bir dakikada fişi çekerler" dedi.







