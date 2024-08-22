Nihat Kahveci'den Young Boys - Galatasaray maçı sonrası Muslera eleştirisi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera'nın performansını eleştirdi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kontraspor'un YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Fernando Muslera için çarpıcı ifadeler kullandı.
Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"3-2 döner. 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna girdikten sonraki oyunuyla..."
"Bu tur içerde döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır."
"Çok heyecanlı maçtı. 2-0 olduğunda çok sevinen olmuştur İsviçre'de, sınırlarımız içinde."
"Ama ikinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun oraları detaylandırıcam."
"Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki de Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim."
"Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı."
"Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı..."
"Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbolla."