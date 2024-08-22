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Spor

Nihat Kahveci'den Young Boys - Galatasaray maçı sonrası Muslera eleştirisi

10:43 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:56 - 22/08/2024 Perşembe

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların tecrübeli file bekçisi Muslera'nın performansını eleştirdi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.










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Kontraspor'un YouTube kanalında mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Fernando Muslera için çarpıcı ifadeler kullandı.










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Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:


"3-2 döner. 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna girdikten sonraki oyunuyla..."









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"Bu tur içerde döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır."







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"Çok heyecanlı maçtı. 2-0 olduğunda çok sevinen olmuştur İsviçre'de, sınırlarımız içinde."







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"Ama ikinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun oraları detaylandırıcam."





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"Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki de Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim."






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"Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı."

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"Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı..."


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"Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbolla."



#Nihat Kahveci
#Muslera
#Galatasaray
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