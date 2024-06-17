Nuri Şahin Fenerbahçeli yıldızı çok istiyor

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Fenerbahçeli yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor. Alman basının haberine göre, Dortmund bu transferde oldukça istekli. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin getirildi.
Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Alman devi çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Nuri Şahin, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sky DE'in haberine göre; Borussia Dortmund, Fenerbahçeli yıldızı istiyor.
Nuri Şahin verdiği transfer listesinde Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoordlu genç yetenek Minteh yer alıyor.
Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu transferinde oldukça istekli olduğu ve ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ferdi'nin önümüzdeki sezon takımda kalması şart. 35-40 Milyon euro gibi astronomik teklif gelirse oturup konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Bu sezon toplamda 51 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.