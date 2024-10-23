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Nuri Şahin’e sert eleştiri: ‘Paramparça olmasına neden oldu’

Nuri Şahin’e sert eleştiri: ‘Paramparça olmasına neden oldu’

14:1523/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid evinde Borussia Dortmund’u konuk etti. Borussia Dortmund 2-0 öne geçtiği maçta 5-2’lik skorla mağlup oldu. Alman basını teknik direktör Nuri Şahin’i maçın ardından sert bir dille eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 5-2 yenilen Borussia Dortmund’un teknik direktörü Nuri Şahin, Alman basını tarafından sert bir şekilde eleştirildi.


Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Real Madrid karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuç sonrası Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alman basınının hedef tahtasına oturdu.


Bild gazetesi, "Futbol cesurların işidir" başlığıyla Şahin’i sert sözlerle eleştirirken, "Nuri Şahin henüz cesurlardan biri değil. İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle Dortmund’un Real Madrid karşısında paramparça olmasına neden oldu. Felaketten korkuyorsanız, onu sadece kendiniz çağırıyorsunuz demektir" ifadelerine yer verdi.

Kicker dergisi ise, "Nuri Şahin ve ekibi için hazmedilmesi zor bir durum" diyerek, Dortmund'un ilk yarıdaki 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp ikinci yarıda 5 gol yemesini eleştirdi.


Sport1 yorumcusu Mario Basler de, Şahin’in Jamie Bynoe-Gittens'i erken oyundan almasının yenilgiyi getiren hatalardan biri olduğunu belirtti. "Bu değişiklikle Real Madrid’e sinyal gönderdi ve her şey kontrolden çıktı" diyerek Nuri Şahin’in yanlış hesap yaptığını vurguladı.

Maçta Vinicius Junior'un hat-trick yaparak yıldızlaştığı gecede, Real Madrid 5-2'lik galibiyetiyle sahadan ayrılırken, Borussia Dortmund, alınan bu mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yoluna zor bir durumda devam ediyor.


#Real Madrid
#Borussia Dortmund
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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