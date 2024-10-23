Nuri Şahin’e sert eleştiri: ‘Paramparça olmasına neden oldu’

Bild gazetesi, "Futbol cesurların işidir" başlığıyla Şahin’i sert sözlerle eleştirirken, "Nuri Şahin henüz cesurlardan biri değil. İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle Dortmund’un Real Madrid karşısında paramparça olmasına neden oldu. Felaketten korkuyorsanız, onu sadece kendiniz çağırıyorsunuz demektir" ifadelerine yer verdi.