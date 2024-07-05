O rakamın üstüne çıkılacak: Ferdi Kadıoğlu'ndan rekor beklenti

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'te dikkat çekici bir performansa imza atan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Borussia Dortmund'un gündeminde. Yıldız ismin transferiyle rekor kırılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de geçirdiği sezon ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund'un inadı sürüyor.
Alman ekibi, milli futbolcunun EURO 2024 performansını da gördükten sonra sarı-lacivertlilere yaptığı ilk teklifi güncelleme kararı aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 20 milyon euro'luk teklifin üzerine çıkmayı planlıyor.
Alman ekibi, yeni teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edilmesi durumunda ise Ferdi Kadıoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.
Transferin 22.5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak.
24 yaşındaki futbolcuya Arsenal ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 bin 324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.