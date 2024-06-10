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Spor

Okan Buruk açıkladı: Burada devam etmeyecek gibi

16:23 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:37 - 10/06/2024 Pazartesi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Okan Buruk, kulübün gündemine dair konuştu. Genç teknik adam, geleceği merak edilen o yıldızla ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste ikinci sezonda da şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

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Genç teknik adam, geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo ilgili de konuştu.

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Geride bıraktığımız sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, tatmin edici bir performans sergileyememişti.

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Okan Buruk, Zaniolo hakkında şunları söyledi:

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İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun.

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Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir.

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Nicolo Zaniolo kimdir?


2 Temmuz 1999'da İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

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Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa takımlarında forma giydi.

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İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Zaniolo, 19 maça çıkarken 2 gole imzasını attı.

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On numara ve sağ kanatta oynayan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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İtalyan yıldızın, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Nicolo Zaniolo
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