Okan Buruk açıkladı: Burada devam etmeyecek gibi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Okan Buruk, kulübün gündemine dair konuştu. Genç teknik adam, geleceği merak edilen o yıldızla ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste ikinci sezonda da şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
Genç teknik adam, geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo ilgili de konuştu.
Geride bıraktığımız sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, tatmin edici bir performans sergileyememişti.
Okan Buruk, Zaniolo hakkında şunları söyledi:
İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun.
Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir.
Nicolo Zaniolo kimdir?
2 Temmuz 1999'da İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa takımlarında forma giydi.
İtalya Milli Takımı'nda da görev alan Zaniolo, 19 maça çıkarken 2 gole imzasını attı.
On numara ve sağ kanatta oynayan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
İtalyan yıldızın, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.