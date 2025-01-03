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Okan Buruk Avrupa listesine yazacağı ilk ismi belirledi

Okan Buruk Avrupa listesine yazacağı ilk ismi belirledi

09:253/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Avrupa listesine ekleyeceği ilk ismi belirledi. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik stoper ve forvet.

Sağ bek için de arayışını sürdüren sarı-kırmızılılarda istenilen sonucun alınamaması durumunda alternatif yol belirlendi.

Galatasaray'ın sağ bek transferi yapamaması durumunda Okan Buruk, burada Roland Sallai'yi değerlendirmeyi düşünüyor.

Sivasspor maçında da sağ bek oynayan Macar futbolcu, Milliyet'te yer alan habere göre Avrupa listesine de yazılacak ilk isim.

Ara dönemde Avrupa listesine eklenecek 3 isimden birinin Sallai olduğu belirtilirken, 27 yaşındaki futbolcu birden fazla pozisyonda oynayabilmesi nedeniyle joker olarak görülüyor.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi. Macar futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı üretti.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Roland Sallai

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