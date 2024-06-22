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Spor

Okan Buruk Batshuayi'yi böyle ikna etti: Icardi...

13:10 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:17 - 22/06/2024 Cumartesi
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michy Batshuayi ile anlaşmıştı. Okan Buruk'un, yıldız futbolcuyu nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de geçen sezon çoğu zaman yedek kalsa da attığı gollerle sarı lacivertli takıma büyük katkı sağlayan Michy Batshuayi'nin, sürpriz bir şekilde Galatasaray ile anlaşması transfer gündemini sarstı.

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Sarı kırmızılıların, imza parasıyla beraber 3 yıllık maliyeti 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar etmesinin nedeni belli oldu.

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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Okan Buruk’un yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp takımın birinci golcüsü Icardi’yle beraber sahaya düşündüğü öğrenildi.

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Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.


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Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk’un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Michy Batshuayi
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