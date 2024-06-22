Okan Buruk Batshuayi'yi böyle ikna etti: Icardi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michy Batshuayi ile anlaşmıştı. Okan Buruk'un, yıldız futbolcuyu nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de geçen sezon çoğu zaman yedek kalsa da attığı gollerle sarı lacivertli takıma büyük katkı sağlayan Michy Batshuayi'nin, sürpriz bir şekilde Galatasaray ile anlaşması transfer gündemini sarstı.
Sarı kırmızılıların, imza parasıyla beraber 3 yıllık maliyeti 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar etmesinin nedeni belli oldu.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Okan Buruk’un yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp takımın birinci golcüsü Icardi’yle beraber sahaya düşündüğü öğrenildi.
Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.
Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk’un planladığı sistem adına önemli bir adım attı.