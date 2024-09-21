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Okan Buruk derbide kadroyu bozmuyor: Batshuayi gizli silah olacak

Okan Buruk derbide kadroyu bozmuyor: Batshuayi gizli silah olacak

11:4921/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Bu akşam Ülker Stadyumu’nda saat 20.00’de ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk kritik maçta kadroda değişikliğe gitmiyor. Fenerbahçe’nin eski golcüsü Michy Batshuayi tecrübeli teknik adamın gizli silahı olacak. İşte detaylar.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-Kırmızılılar'da artık gözler tamamen Kadıköy'deki derbiye çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe deplasmanında genel oyun tarzından taviz vermeyi de düşünmeyen Okan Buruk, son haftalarda kazanan kadroyu bozmayıp yine hücum ağırlıklı oyuncularla sahada olacak. 

İleri uçta Osimhen, arkasında da Barış, Mertens ve Yunus’a şans vermeye hazırlanan Buruk, merkezi ise Torreira - Sara ikilisine emanet edecek. 

Beklerde Kaan ile Jakobs, savunmanın göbeğinde Sanchez ve Abdülkerim, kalede de derbilerin en tecrübeli ismi Muslera’nın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen ve kısa sürede Sarı- Kırmızılı takıma uyum sağlamayı başaran Batshuayi ise skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak. 

Dev derbiyi dört gözle bekleyen Belçikalı santrfor, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye gol atarak “Gerçek Galatasaraylı” olmayı hedefliyor. 

Berkan, Kerem Demirbay ve bir diğer yeni transfer Sallai de ikinci devrede Buruk’un joker olarak kullanacağı isimler olacak.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig

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