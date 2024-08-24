|
Spor

Okan Buruk 'gönderilsin' dedi! Ayrılmak istemiyor

10:24 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:36 - 24/08/2024 Cumartesi
Diğer

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırlayacak Galatasaray'da, bu kritik maçın mesaisi sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o ismin gitmekte direndiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

1/ 9

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play off maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi.






2/ 9

Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...










3/ 9

Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor.








4/ 9

Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.






5/ 9

İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi.






6/ 9

Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.




7/ 9

32 yaşındaki Sergio Oliveira, kariyerine Brandao altyapısında başladı.


8/ 9

Porto, Beira Mar, Paços Ferreira, Nantes ve PAOK formaları da giyen Portekizli futbolcu, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu.




9/ 9

Orta sahanın merkezinde görev yapan Oliveira'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...



#Okan Buruk
#Galatasaray
#Sergio Oliveira
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ TAM LİSTE: KPSS en düşük taban puanı ile düz memur hangi puan türüne göre atanır? İşte branş bazında sıralama...