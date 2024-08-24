Okan Buruk 'gönderilsin' dedi! Ayrılmak istemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırlayacak Galatasaray'da, bu kritik maçın mesaisi sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o ismin gitmekte direndiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

1 / 9 Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play off maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi.











2 / 9 Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...



















3 / 9 Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor.















4 / 9 Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.











5 / 9 İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi.











6 / 9 Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.







7 / 9 32 yaşındaki Sergio Oliveira, kariyerine Brandao altyapısında başladı.



8 / 9 Porto, Beira Mar, Paços Ferreira, Nantes ve PAOK formaları da giyen Portekizli futbolcu, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu.





