Okan Buruk 'gönderilsin' dedi! Ayrılmak istemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırlayacak Galatasaray'da, bu kritik maçın mesaisi sürerken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği o ismin gitmekte direndiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi play off maçında Young Boys ile oynanacak maça çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda ayrıca transferde de hareketli saatler yaşanıyor. İşte detaylar...
Fotomaç'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması bekleniyor.
Fakat Portekizli oyuncu, bu duruma çok da olumlu yaklaşmıyor.
İstanbul'da mutlu olan 32 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar gelen önerileri kabul etmedi.
Portekizli oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var.
32 yaşındaki Sergio Oliveira, kariyerine Brandao altyapısında başladı.
Porto, Beira Mar, Paços Ferreira, Nantes ve PAOK formaları da giyen Portekizli futbolcu, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Oliveira'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...