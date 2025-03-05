Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk neşteri vuruyor! Flaş hamle

Okan Buruk neşteri vuruyor! Flaş hamle

16:245/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk, harekete geçiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda flaş bir değişiklik yapacak. İşte detaylar...

Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da bir kez daha sistem değişikliği gündemde. Okan Buruk, Morata'nın takıma dönmesiyle birlikte 3'lü savunma dizilişine geri dönmeyi planlıyor.

Icardi sakatlanana kadar üçlü savunma ve çift forvetli sisteme dönen Galatasaray, Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasıyla birlikte tekrar dörtlüye dönüş yapmıştı.

HT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Alvaro Morata'nın iyileşmesiyle birlikte yeniden eski formasyona dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk hücumda yeniden Osimhen-Morata ikilisine görev verecek.


Sol stoper için Eren Elmalı'yı düşünen Okan Buruk, Lemina'yı da zaman zaman bu bölgede değerlendirmeyi planlıyor. Sağ kenar için en ciddi aday ise Frankowski.

Barış Alper'in sol kanat bekte ilk aday olduğu haber detayında yer aldı. Okan Buruk'un forvet arkasında ise Yunus Akgün'ü kullanacağı belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'de 9 Mart Pazar günü saat 20:30'da Alanyaspor deplasmanına çıkacak.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Alvaro Morata

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı kaçta okunacak? Ramazanın üçüncü günü 5 Mart Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir... il il bugün iftar saatleri