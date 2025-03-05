Okan Buruk neşteri vuruyor! Flaş hamle

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk, harekete geçiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda flaş bir değişiklik yapacak. İşte detaylar...
Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da bir kez daha sistem değişikliği gündemde. Okan Buruk, Morata'nın takıma dönmesiyle birlikte 3'lü savunma dizilişine geri dönmeyi planlıyor.
Icardi sakatlanana kadar üçlü savunma ve çift forvetli sisteme dönen Galatasaray, Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasıyla birlikte tekrar dörtlüye dönüş yapmıştı.
HT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Alvaro Morata'nın iyileşmesiyle birlikte yeniden eski formasyona dönmeye hazırlanıyor. Okan Buruk hücumda yeniden Osimhen-Morata ikilisine görev verecek.
Sol stoper için Eren Elmalı'yı düşünen Okan Buruk, Lemina'yı da zaman zaman bu bölgede değerlendirmeyi planlıyor. Sağ kenar için en ciddi aday ise Frankowski.
Barış Alper'in sol kanat bekte ilk aday olduğu haber detayında yer aldı. Okan Buruk'un forvet arkasında ise Yunus Akgün'ü kullanacağı belirtildi.
Galatasaray, Süper Lig'de 9 Mart Pazar günü saat 20:30'da Alanyaspor deplasmanına çıkacak.