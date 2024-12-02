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Okan Buruk oyunu yavaşlattı demişti: Eyüpsporlu yıldızdan cevap gecikmedi

Okan Buruk oyunu yavaşlattı demişti: Eyüpsporlu yıldızdan cevap gecikmedi

11:362/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor’u konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik sonuçla tamamlandı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Eyüpsporlu oyuncuların maçı yavaşlattığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eyüpsporlu futbolcudan cevap gecikmedi. İşte detaylar.

Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından, "Bizim öne geçtiğimiz dakikalarda maç oynandı, onun dışında oynanmadı.


Maç çok fazla durdu. Berke Özer, sahanın en iyilerinden biriydi.


Yaptığı kurtarışlarda çok başarılıydı ama oyunu yavaşlatma ve oynatmama anlamında da sahanın en kötüsüydü. 

Aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Sarı kartı çok geç gösterdi. Berke, kale arkasından alıp 8 kere su içti." ifadelerini kullanmıştı.


Maçın ardından stadyumu terk ederken Berke Özer'e kaç kurtarış yaptığı ve Okan Buruk'un kendisi için söyledikleri soruldu.


24 yaşındaki eldiven açıklamasında, "12 kurtarışım olduğunu söylediler" dedi.


Okan Buruk'un kendisiyle ilgili açıklamasına ise, "Ya yanlış... Doğru söylemiş de olabilir" cevabını verdi.

#Galatasaray
#Eyüpspor
#Süper Lig

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