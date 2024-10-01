Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tehdit gerekçesiyle disipline sevk edildi.
Trendyol Süper Lig 7. hafta maçlarının ardından PFDK sevkleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçındaki tehditi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Buruk, hakem heyetine: "O penaltıyı verirseniz, bir daha burada maç yönetemezsiniz." demişti.
Michy Batshuayi ise Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.