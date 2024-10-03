Okan Buruk puan kaybının sebebini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RFS karşısındaki beraberliğin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında RFS ile 2-2 berabere kaldı.
Puan kaybının ardından teknik direktör Okan Buruk soruları yanıtladı.
"Tabii ki bir maç önce 3-0'dan berabere kalmak negatif olarak etkiledi. Bu açık. Yükselen moralinizi aşağı çekebiliyor. O çok başka maçtı, bu çok başka. Gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşamadık, 2-0'ı bulduk. Korumamız ve artırmamız gerekiyordu. Çok erken 2-1 oldu. İkinci yarı başında 2-2 oldu. Psikolojik olarak aşağı çekti."
"Oyunun devamında giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef bunu başaramadık. Daha çok üretmemiz gerekiyordu, rakip ne kadar kapanırsa kapansın... Daha çok üretmemiz gerekiyordu! Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı. 2-2'den sonra pozisyonlar vardı. Topun daha çok bizde olması işimize yaramadı."
"Genel bu zaman kadar oynadığı oyunu oynadı. Devamında 5'li savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı beklenmedik bir şey yapmadılar. Topun arkasına geçtiler. Savunma dizilişlerini yaptılar. Biz de çok üretemedik. 2-0, 2-1... Geriye düşseler de topu almaya hiç çalışmadılar. 2-0'ken de kendi yarı sahasına beklediler, 2-1'de de, 2-2'de de... Aslında bizim için sürpriz 2 gol yedik."
"Havayla ilgili problem yoktu. Futbol oynamak için güzel havaydı. Stadyum atmosferi yaşayamıyorsunuz. İki tarafta tribün yok, arada pist var. Zemin güzeldi, hava güzeldi. Oyuncularımızın, bizlerin bahane edeceği hiçbir şey yoktu. Golle de başladık. 2-0 başladık. Şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Bugün bir şanssızlık yaşadık. Bizim hatamız. Bunu en kısa zamanda düzelteceğiz."