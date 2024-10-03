Okan Buruk puan kaybının sebebini açıkladı

"Genel bu zaman kadar oynadığı oyunu oynadı. Devamında 5'li savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı beklenmedik bir şey yapmadılar. Topun arkasına geçtiler. Savunma dizilişlerini yaptılar. Biz de çok üretemedik. 2-0, 2-1... Geriye düşseler de topu almaya hiç çalışmadılar. 2-0'ken de kendi yarı sahasına beklediler, 2-1'de de, 2-2'de de... Aslında bizim için sürpriz 2 gol yedik."