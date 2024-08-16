Okan Buruk takımda kalmasını istediği futbolcuyu açıkladı

Galatasaray Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor."
"Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi."
"Bugün Kerem Aktürkoğlu ile maça başlıyorsam, demek ki onun burada kalmasını istiyorum. O da sahadaki performansıyla bunu destekledi."
"Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz."