Okan Buruk takımda kalmasını istediği futbolcuyu açıkladı

"Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi."



