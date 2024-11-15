Okan Buruk ve menajer Gardi bir araya gelmişti! İşte görüşmenin arka planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Sportif AŞ'nin vekillerinden Abdullah Kavukcu ve ünlü menajer Gardi'nin buluştuğu fotoğraf, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Görüşmenin arka planı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada tatil için İtalya'ya gitti. Buruk burada kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bazı yıldız transferlerinde payı olan menajer George Gardi, sosyal medya hesabından bu buluşmaya dair bir kare paylaştı.
Gardi'nin paylaştığı fotoğrafta Galatasaray Sportif AŞ'nin vekillerinden Abdullah Kavukcu'nun da yer aldığı görüldü.
Buluşmada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı futbolculara dair görüşüldüğü belirtildi. Habertürk'te yer alan habere göre görüşmedeki ana gündem maddesi ise Victor Osimhen'di.
Osimhen'i bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, konuya ilişkin Gardi ile fikir alışverişinde bulundu.
Sezona oldukça etkili başlayan Osimhen, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.