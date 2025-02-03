Okan Buruk yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK galibiyeti sonrası transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla açılan puan farkını 6'ya çıkarttı.
Galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Zor bir gündü ama kazandık. Puan farkı 6 ama bu farkı arttırmak istiyoruz."
"Transfer dönemi biliyorsunuz. Gidenler, kalanlar, alacaklarımız net belli olunca kadromuzu oluşturacağız."
"Konsantrasyon değişiyor. Transfer döneminde oyuncuların kafa yapısı, gidecek miyim kalacak mıyım yeni oyuncu gelecek mi, psikolojik etkisi oluyor."
"Transfer döneminden sonra daha rahat olacağına inanıyorum."
"Yerli çok formda bir oyuncu Ahmed, bugün golü attı; Morata gibi önemli bir santrfor aldık. Morata çok yorgun olsa bile kullandık, oyunun her iki yönünü de oynamaya çalıştı. Savunmaya da katkı verdi. Orta saha ve savunmaya birkaç takviye düşünüyoruz."
"Son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Osimhen son günlerde çok büyük fırsattı, kullandık. Yine bakacağız. Görüştüğümüz, düşündüğümüz oyuncular var."
"Ayın 3'üne kadar Avrupa'ya kadar yarış vardı. Oyuncuların birinci tercihi net Türkiye olmuyor. Beş büyük ligde oynamayı istiyorlar. Maddi olarak daha yükseğini verseniz bile öncelikleri burası olmuyor."
"İyi niyetle çalışıyoruz başkanımız, yönetimimiz, biz. Galatasaray kadrosunda Osimhen ve Morata gibi önemli oyuncular var. Burada bir emek var, hakkını vermek gerekiyor."
"Takviyeler düşünüyoruz. Hücum hattına 2 takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum, tamamlanırsa ayrılacak."