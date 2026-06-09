Okan Buruk'la röportaj sonrası paylaşılan fotoğraf gündem oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yapılan röportajın ardından paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede gelen yorumların ardından söz konusu paylaşımın kaldırılması dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile gerçekleştirilen röportajın ardından paylaşılan bir kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk ile yaptığı röportajdan bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, tecrübeli teknik adamın yüksek bir sandalyede oturduğu ve ayaklarının yere değmediği görüldü.
Kısa sürede yayılan kare, sosyal medya kullanıcıları arasında esprili yorumlara neden oldu.
Fotoğrafın gündem olmasının ardından Damla Uğurtürk'ün söz konusu paylaşımı kaldırdığı görüldü.