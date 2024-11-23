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Okan Buruk'tan Bodrum FK'ya eleştiri: 'Bir tür hesaplar yapılmış'

Okan Buruk'tan Bodrum FK'ya eleştiri: 'Bir tür hesaplar yapılmış'

22:0623/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Zor bir stadyumda oynadıklarını belirten Buruk, "Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Bunu net belirtmek gerekiyor. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor. Özellikle böyle hep rakibin oyununu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış."

"Bu iki takımı etkiliyor. Bodrum zaten iyi bir takım. Özellikle Bodrumlu oyuncuları tebrik ediyorum. Bir tane pozisyon verdik, onu da kritik dakikada verdik. İlk yarıdaki oyun istediğimiz gibi değildi. Hem rüzgarın etkisi hem maçın atmosferi... Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama normale göre az üretti."

"Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim."

"Bu şartlarda güzel maç çıkmaz. Genel olarak baktığımızda özellikle iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Çekildiler geriye, geçiş hücumları yakaladılar. Kendi takımım adına, bazen ofansif anlamda çok gol atma sevdasına kapıldık, 6-7 kişi öne gitti. Jelert'i sağ beke aldım sonra, Barış da çok öndeydi. İki bekimiz de kanat oyuncusuydu. Lucas'a ortada çok yük düştü. Geçişlerde rakibe şans verdik."

"Batshuayi ve oyuna giren diğer oyuncular oyuna olumlu etki ettiler. Özellikle sol bek mevkisinde Jakobs'un sakatlanması, bizi farklı arayışlara itiyor. Kaan da bugün sakatlandı. Umarım uzun sürmez. Davinson'un olmaması, Nelsson milli takıma gidip geç döndü, 1 antrenmana çıktı. Değişik sistemler kullanacağız. Hedefimiz Avrupa ve ligde en iyi şekilde oynamak."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Bodrum FK

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