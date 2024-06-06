Okan Buruk'tan Bronckhorst ve Jose Mourinho sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Buruk, ezeli rakiplerinin yeni teknik direktörlerini değerlendirdi. İşte o Okan Buruk'un öne çıkan açıklamaları...
"Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez."
"Geçen sene iç sahadaki tek mağlubiyeti Giresunspor'a karşı almıştık, bu sezon da Fenerbahçe'ye karşı aldık. Oyunculara şampiyon olacaklarını tekrar anlatmak gerekiyordu, anlattık. Sezon başında son haftaya 3 puan önde gireceğimiz söylense hemen kabul ederdim. Son hafta çok fazla korkum olmadı. Başkanımız hep bizimle birlikte oldu. Son maçta da zaten ne kadar inandığımızı sahada göstermiş olduk."
"Galatasaray takımı yine çok güçlü bir kadro kuracak. Hem ligi hem de Avrupa'yı götürebilecek takımları kurmak kolay olmuyor. Geçen senenin kalitesinin üstünde bir kadro oluşturacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, güçlü bir listemiz var."
"Mauro Icardi ile bugün konuştuk. Önümüzdeki seneyle ilgili planlamamızı ona anlattık. Keyfi çok iyi, önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek, sonra da kampımıza katılacak."
"İsmail Kartal, bizim maçtan sonra şampiyon olmamız halinde tebrik edeceğini söylemişti. Galatasaray takımı bileğinin hakkıyla, 102 puanla, hak ederek şampiyon oldu. Galatasaray takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi ile birlikte çok güçlü bir sezon geçirmiş oldu ligde."
"Erden Timur'un bırakması hepimizi üzüyor. Ben de burada gelip geçiciyim, Galatasaray tarihinde çok önemli isimler gelip geçti. Tek isteğimiz Galatasaray'ın başarısı."
"Artık Erden Bey yok ve bu duruma adapte olmamız gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde Galatasaray'a hizmet etmek için hepimiz yanıp tutuşuyoruz. Burada her türlü desteği alıyoruz. Birbirimize sarılmamız gereken zamanlardan biri. Erden Bey de bundan sonraki süreçte Galatasaray için mücadele edecek."
"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25."
"Mertens ile yenileme kararı aldık. Bizim için önemli bir oyuncu. Tabii Ciro'nun da sözleşmesini uzatmış olacağız, o da iki şampiyonluk gördü."
"Barış'ın fiziksel özellikleri hem savunmada hem de hücumda oynayabilecek düzeyde. Kaan Ayhan da aynı şekilde, birçok yerde bize doğru şekilde verim verdi. Barış ve Kaan bu sezon da kadromuzda olacaklar ve bize destek olacaklar. Berkan da aynı şekilde bize birçok pozisyonda katkı verdi."