Okan Buruk'tan Bronckhorst ve Jose Mourinho sözleri

"Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var. Bizim hedefimiz yine bu zorlu yarıştan şampiyonlukla çıkmak. Hedef 25."