Okan Buruk’tan çok konuşulacak stoper hamlesi: Premier Lig devinden geliyor

Galatasaray’da yaz transfer sezonunun son günlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk 3’lü savunma planını aktif edecek. Savunmaya yıldız takviyesi isteyen tecrübeli teknik adam yönetime Premier Lig devinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyu istediğini iletti. Galatasaraylı kurmaylar yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Osimhen hamlesinin ardından 3'lü savunmaya geçmenin hazırlıklarını yapan sarı kırmızılılarda stoper takviyesi de gündeme geldi.
Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı'dan oluşan stoper rotasyonuna Okan Buruk bir ismi daha istedi.
Takvim'in haberine göre, Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, Tottenham forması giyen Ben Davies için nabız yoklamaya başladı.
İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Davies, bu sezon 3 maçta da süre bulamadı.
Kariyerinin zirve sezonunu 2019 yılında yaşayan tecrübeli stoper, bu dönemde piyasa değerini de 25 milyon euroya kadar çıkardı.
Galli stoperin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Ben Davies son olarak Galler - Türkiye maçında süre aldı.
Kalesini gole kapatmayı başaran 31 yaşındaki savunmacı 87 kez milli formayı giydi.
Ben Davies imza atması halinde Saunders'in ardından Galatasaray'da forma giyen ikinci Galli futbolcu olacak.