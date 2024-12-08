Okan Buruk'tan derbi yorumu! "Dün rakibimiz..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair de görüşlerini paylaştı.
Okan Buruk, Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
Havanın ve zeminin iyi olduğunu aktaran Okan Buruk, "Hep söylüyoruz zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava bu mevsime göre çok soğuk değil ve güzel bir zemin var. Oyuncular da zemini görünce mutlu oldular. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız" dedi.
"KALİTEMİZİ KULLANMAK İSTİYORUZ"
Sivasspor'un etkili futbolcuları olduğunu söyleyen Buruk şöyle konuştu:
"Sivasspor kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncuları var. Garry Rodrigues, Manaj ve Koita gibi."
"Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak."
DERBİ YORUMU
Fenerbahçe'nin puan kaybını hatırlatan Okan Buruk, "Dün rakibimiz puan kaybetti ama biz bugün kazanabilirsek farkı açabiliyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.