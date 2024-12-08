Okan Buruk'tan derbi yorumu! "Dün rakibimiz..."

Havanın ve zeminin iyi olduğunu aktaran Okan Buruk, "Hep söylüyoruz zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava bu mevsime göre çok soğuk değil ve güzel bir zemin var. Oyuncular da zemini görünce mutlu oldular. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız" dedi.