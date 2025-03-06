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Okan Buruk'tan dikkat çeken Lemina hamlesi! Bundan böyle...

Okan Buruk'tan dikkat çeken Lemina hamlesi! Bundan böyle...

12:336/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocası, Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Okan Buruk'u harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocası, Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Savunmadaki bu değişiklikle birlikte bazı oyuncuların pozisyonlarının da değişeceği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, üçlünün sağ stoperi olarak Lemina'nın düşünüldüğü bildirildi.

Gabonlu oyuncunun İngiltere'de birçok kez bu mevkide oynaması ve alışkanlığının olmasının alınan kararda etkili olduğu ifade edildi. Bu formasyon da kanat bek olarak oynayacak olan Frankowski'nin işlevinin de artacağı planlandığı belirtildi.

Hücum bakımından çok etkili olan Polonyalı oyuncunun sağ bekte istenen performansı sergilemesinin de alınan kararda etkili olduğu vurgulandı.

Ön tarafta ise Morata'nın dönmesi ile beraber çift forvete dönecek olan sarı kırmızılılarda Yunus Akgün de ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

#Mario Lemina
#Galatasaray
#Okan Buruk

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