Okan Buruk'tan flaş itiraf: "Yenilginin sorumlusu..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys yenilgisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi görüntü çizmediklerini dile getiren Buruk, sorumlunun kim olduğunu açıkladı.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz 3-2'nin rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'ne devam edecek.
Yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Bu takımı hazırlayan kişi olarak birinci sorumluluk bana ait."
"Önümüzde çok maç var. Başarılı olan iki senedir bu oyuncular. Onlara tekrar güveneceğiz başarılara gideceğiz."
"Zaman zaman üstümüzde sanki üstümüzde beşer onar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik."
"Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz."