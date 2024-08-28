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Spor

Okan Buruk'tan flaş itiraf: "Yenilginin sorumlusu..."

01:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:11 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys yenilgisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi görüntü çizmediklerini dile getiren Buruk, sorumlunun kim olduğunu açıkladı.

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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya geldi.

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Temsilcimiz 3-2'nin rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

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Sarı-kırmızılılar yoluna Avrupa Ligi'ne devam edecek.

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Yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları yanıtladı.

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"Bu takımı hazırlayan kişi olarak birinci sorumluluk bana ait."

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"Önümüzde çok maç var. Başarılı olan iki senedir bu oyuncular. Onlara tekrar güveneceğiz başarılara gideceğiz."

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"Zaman zaman üstümüzde sanki üstümüzde beşer onar kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik."

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"Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Prestijli turnuvanın içinde olamamak üzüyor ama tekrar ligdeki şampiyonluğa, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefliyoruz."

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Young Boys
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