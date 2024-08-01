Okan Buruk'tan flaş karar! Süper Kupa 11'i netleşti

Galatasaray'la Beşiktaş, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un dev maçtaki 11'ini büyük ölçüde şekillendirdiği ileri sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.
Geçen sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde sahne alma ihtimali oldukça yüksek olan isimler.
Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan savunmanın sağında başlayacak.
Orta saha takviyesi hala sonuçlanmadı ve Torreira'nın partneri Berkan olacak.
Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Zaha ve Ziyech, hücumda Mertens ile Icardi'yi tamamlayan isimler olacak.