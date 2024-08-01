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Spor

Okan Buruk'tan flaş karar! Süper Kupa 11'i netleşti

11:03 - 1/08/2024 الخميس
Güncelleme: 11:29 - 1/08/2024 الخميس
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Galatasaray'la Beşiktaş, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. İşte ayrıntılar...

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa için kapışacak.







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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un dev maçtaki 11'ini büyük ölçüde şekillendirdiği ileri sürüldü.





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Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.




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Geçen sezonun jokerleri Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde sahne alma ihtimali oldukça yüksek olan isimler.





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Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan savunmanın sağında başlayacak.


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Orta saha takviyesi hala sonuçlanmadı ve Torreira'nın partneri Berkan olacak.

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Avusturya kampı boyunca takımla çalışan ve hazırlık maçlarında sürekli oynayan Zaha ve Ziyech, hücumda Mertens ile Icardi'yi tamamlayan isimler olacak.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Beşiktaş
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