Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri: Rakibin hocası...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Kritik derbi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri:
"Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi."
"Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."
"Sahada, kulübede sakin olmalıyız. Deplasmandayız. Oyuncuları iyi yönetmeliyiz, sahada sakin kalmalılar, benim kulübem sakin kalmalı. Kulübeme yapılacak provokasyonlarda hakemler müdahale etmeli."
"Çok güzel stad, çok güzel atmosfer, çok güzel zemin. Bu futbol açısından güzel. Biz bu futbolun keyfine varacağız ama Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Son 2 senede buradan üzülerek ayrılmadık bunu devam ettirmek istiyoruz."
"Atilla Karaoğlan'ı dışarıdan insanlara sorsanız, yüzde 3 yüzde 5 bu maça yazar. Burayı hak eden, bu maçı hak eden o muydu soru işaretleri var. İnşallah iyi maç yönetir. Onun konuşulmadığı maç olur. Sadece bunu istiyorum..."