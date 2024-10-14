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Okan Buruk'un Hakim Ziyech planı belli oldu

Okan Buruk'un Hakim Ziyech planı belli oldu

09:3014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Hakim Ziyech'le ilgili planı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzaktı.







Birkaç hafta önce Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar basında yer almış ve Faslı yıldızla devre arasında vedalaşılacağı vurgulanmıştı.







Öte yandan Galatasaray teknik ekibinin, Faslı yıldızla ilgili planı belli oldu.






Sakatlığını atlatan ve bir süredir çalışmalarını sürdüren Hakim Ziyech ritmini buldu.






Milliyet'in haberine göre Okan Buruk, performansından memnun olduğu Hakim Ziyech'e milli ara sonrası şans verecek.





Oyuncunun, Mertens'in yerine 10 numarada ve kanat rotasyonunda kullanılacağı haber detayında yer aldı.




Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika süre alan Ziyech skor katkısı veremedi.



#Okan Buruk
#Hakim Ziyech
#Galatasaray

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