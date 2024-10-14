Okan Buruk'un Hakim Ziyech planı belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Hakim Ziyech'le ilgili planı belli oldu. İşte detaylar...

1 /7 Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzaktı.













2 /7 Birkaç hafta önce Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar basında yer almış ve Faslı yıldızla devre arasında vedalaşılacağı vurgulanmıştı.













3 /7 Öte yandan Galatasaray teknik ekibinin, Faslı yıldızla ilgili planı belli oldu.











4 /7 Sakatlığını atlatan ve bir süredir çalışmalarını sürdüren Hakim Ziyech ritmini buldu.











5 /7 Milliyet'in haberine göre Okan Buruk, performansından memnun olduğu Hakim Ziyech'e milli ara sonrası şans verecek.









6 /7 Oyuncunun, Mertens'in yerine 10 numarada ve kanat rotasyonunda kullanılacağı haber detayında yer aldı.





