Spor

Okan Buruk'tan Icardi'ye yakın markaj

Umut Yılmaz
09:48 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 10:05 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi yakın markaja aldı. Sarı-kırmızılıların süperstarı bu kez sezon başı kampını kaçırmayacak. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın yaz dönemindeki en büyük transferi Mauro Icardi olacak.

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Arjantinli oyuncu, sonunda sarı-kırmızılı takımla yaz hazırlık kampının tümünde yer alacak.

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2022 yılında kiralık, 2023 yılında ise bonservisiyle birlikte gelen Arjantinli yıldız, iki yıldır sezon başı kampını kaçırıyordu.








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Geçen sezon Beşiktaş derbisinde aldığı darbeyle uzun süre sakat oynamak zorunda kalan Icardi, sezon boyunca yüzde 100 hale gelemedi.

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Bu duruma rağmen şampiyonluğa en büyük katkılardan birisini veren yıldız futbolcu, 25 gol atarak sezonu gol kralı tamamladı.

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PROGRAM YOLLANDI


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Mauro Icardi üzerinden yapıyor.

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3 Temmuz'da Florya'da toplanacak olan sarı-kırmızlı takım, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak.

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9 Temmuz'da takıma katılması planlanan Icardi, Avusturya'da kondisyon depolayacak ve fit şekilde yeni sezona hazır girecek. 'Yeni transfer' gözüyle bakılan Arjantinli yıldız futbolcuya teknik direktör Okan Buruk tarafından tatilde uygulayacağı antrenman programı da yollandı.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Mauro Icardi
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