Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme: 'Gülüp geçmek lazım'

"Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bu 2 yılda 2 şampiyonluk daha kazanmak kısa vadede hedefim. Birincisi 5. yıldız hedefimiz var, onu gerçekleştiren teknik direktör olmak isterim. Hem de Avrupa'da final oynamak, onu yaşamak çok önemli. Uzun vadede ise Avrupa'da çalışmak istiyorum. Premier Lig gibi Serie A gibi Avrupa'nın önemli liglerinde bir Türk teknik adam olarak çalışmak isterim."