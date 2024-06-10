Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya yanıt: 'Gündemimizde yok'

"Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa kutlaması çok daha farklı olurdu. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Bu sene çok iyi hocalar geldi, Mourinho ve Van Bronckhorst gibi. Bu kadar iyi hocaların bir arada olduğu lig."