Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya yanıt: 'Gündemimizde yok'

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk aynı zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu.
Son 2 sezonun şampiyon hocası Okan Buruk, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho'dan, transferlere kadar birçok konuya değinen Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen sene inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı. İki takımın da hakkını vermek gerekiyor. Galatasaray hep kazanan takımdır."
"Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa kutlaması çok daha farklı olurdu. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Bu sene çok iyi hocalar geldi, Mourinho ve Van Bronckhorst gibi. Bu kadar iyi hocaların bir arada olduğu lig."
"Ligde tarihi bir rekor kırdık. Rekorlara doyamadık."
"Mourinho ile tanışıklığım yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak biri. Benim için karşı takımın hocası çok fark etmiyor."
"Mourinho uzun yıllar şampiyonluğa oynamış takımda çalışmadı. Onun için de önemli deneyim olacak. Yeni ülke, yeni takım... Avrupa'da 2 final oynadı. Son 5 seneye bakınca Avrupa'da önemli başarısı var."
"Lige önemli bir hava getirecek. Ne diyelim, önemli ve sürpriz bir karakter. Ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Ülke için önemli bir transfer oldu."
"Sofyan Amrabat, abisinden dolayı bu tesise çok defa gelmiş bir oyuncu. Geçen sene görüşmüştük ama bu seneyle ilgili herhangi bir görüşmemiş olmadı."
Jose Mourinho'nun 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın' sözlerine de yanıt veren Buruk şunları söyledi;
"Rafa Silva kaliteli bir oyuncu. Şu anda serbest statüde ve çok fazla talibi var. O yüzden şu anda gündemimizde değil."
"Bizim oyuncu satmaya niyetimiz yok. Davinson mu yoksa Nelsson mu satılacak diye konuşuyorlar. Biz oyuncu satmaya değil, almaya çalışıyoruz."
"Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını çok isterim ama gelecek teklifler ve kendisinin kararı da önemli."