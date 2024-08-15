Okan Buruk'tan kadroya neşter: İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i

TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 kez, yeşil-beyazlılar ise 5 kez sahadan galip ayrıldı, 8 müsabaka da berabere sona erdi.



















