Okan Buruk'tan kadroya neşter: İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maçın 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Deneyimli teknik adam, Hatayspor maçı 11'inden farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Lige galibiyetle başlayan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Davinson Sanchez oynamayacak
Galatasaray'da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, TÜMOSAN Konyaspor karşısında oynayamayacak.
TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 kez, yeşil-beyazlılar ise 5 kez sahadan galip ayrıldı, 8 müsabaka da berabere sona erdi.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 89, Konyaspor 31 gol kaydetti. İki takım arasında geçen sezonki maçlarda sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 3-0, Konya'da 3-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada son olarak geçen sezon Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra oynadığı 12 müsabakada 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.
Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.
İşte Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Barış, Icardi, Batshuayi.