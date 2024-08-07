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Spor

Okan Buruk'tan kadroya neşter: Kulübeye çekilecekler

10:20 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:45 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Sezona Süper Kupa finaliyle başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'deki Hatayspor maçı öncesi o isimleri kulübeye çekecek.

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Yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, Süper Kupa'da yaşadığı hezimet sonrasında her noktada değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.




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Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.




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Beşiktaş karşısında yenilen ilk golde büyük bir hataya imza atan Victor Nelsson kulübeye çekilirken, Copa America nedeniyle geç dönen Davinson Sanchez ilk 11'e monte edilecek.



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Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

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Beşiktaş karşısında sağ bekte mecburen Kaan Ayhan'ı görevlendiren Okan Buruk, Jelert'in en kısa sürede hazır hale getirilmesi için talimat verdi.



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Ayrıca Gabriel Sara'nın da takıma adaptasyon süresi kısaltılmaya çalışılacak.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Hatayspor
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