Okan Buruk'tan kadroya neşter: Kulübeye çekilecekler

Sezona Süper Kupa finaliyle başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'deki Hatayspor maçı öncesi o isimleri kulübeye çekecek.
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, Süper Kupa'da yaşadığı hezimet sonrasında her noktada değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş karşısında yenilen ilk golde büyük bir hataya imza atan Victor Nelsson kulübeye çekilirken, Copa America nedeniyle geç dönen Davinson Sanchez ilk 11'e monte edilecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun yerine de Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
Beşiktaş karşısında sağ bekte mecburen Kaan Ayhan'ı görevlendiren Okan Buruk, Jelert'in en kısa sürede hazır hale getirilmesi için talimat verdi.
Ayrıca Gabriel Sara'nın da takıma adaptasyon süresi kısaltılmaya çalışılacak.