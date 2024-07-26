Okan Buruk’tan Mourinho ve Van Bronckhorst yorumu: ‘Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hocasıyla…’

Son şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni sezonda futbolcuları ve ligi değerlendiren tecrübeli isim rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, birçok konunun yanı sıra en yakın rakipleri Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst’u değerlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj veren Buruk, "Jose Mourinho ile karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.
Bu sözler tecrübeli teknik adama soruldu ve Buruk, "Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi.
Bu, beni teknik direktör olarak sevindiren bir şey.
Ancak bugüne kadar hayranlık duyduğum çok kimse olmadı.
İtalyanca bir röportaj verdim.
Beşiktaş'ın hocasıyla da oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Rakiplerinizi nasıl yeneceğinizi hayal etmek de işin çok zevkli yanlarından biri" sözlerini sarf etti.