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Spor

Okan Buruk’tan Mourinho ve Van Bronckhorst yorumu: ‘Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hocasıyla…’

15:44 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:55 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni sezonda futbolcuları ve ligi değerlendiren tecrübeli isim rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, birçok konunun yanı sıra en yakın rakipleri Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst’u değerlendirdi.

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Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj veren Buruk, "Jose Mourinho ile karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti.


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Bu sözler tecrübeli teknik adama soruldu ve Buruk, "Mourinho gibi çok önemli bir isim Türkiye'ye geldi.


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 Bu, beni teknik direktör olarak sevindiren bir şey.


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Ancak bugüne kadar hayranlık duyduğum çok kimse olmadı.

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 İtalyanca bir röportaj verdim.

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 Beşiktaş'ın hocasıyla da oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.



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 Rakiplerinizi nasıl yeneceğinizi hayal etmek de işin çok zevkli yanlarından biri" sözlerini sarf etti.


#Okan Buruk
#Giovanni van Bronckhorst
#Jose Mourinho
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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