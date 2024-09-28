Okan Buruk'tan penaltı ve fikstür tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa beraberliği sonrası hakem Oğuzhan Çakır'ın performansına ve fikstüre tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa puanı 7'ye yükselterek 12. sırada yer aldı.
Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk soruları yanıtladı.
"En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık."
"Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır ol da mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler."
"Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım."
"Bu maçı pazar günü oynayabilirdik. Victor Osimhen ve Roland Sallai sakatlandı. Bu sakatlıkları yaşamayabilirdik."