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Spor

Okan Buruk'tan sürpriz tercih: İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

18:58 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 18:58 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Young Boys karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys'u ağırlayacak.

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Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği maçında rövanşında sahadan iki farklı galibiyetle ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor.

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Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 

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Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçın 11'inde değişikliğe gitti.

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Galatasaray'ın Young Boys maçı ilk 11'i şu şekilde;

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Yayıncı kuruluş Trt'nin aktardığı 11: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Young Boys
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