Okan Buruk'tan sürpriz tercih: İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Young Boys karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği maçında rövanşında sahadan iki farklı galibiyetle ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçın 11'inde değişikliğe gitti.
Galatasaray'ın Young Boys maçı ilk 11'i şu şekilde;
Yayıncı kuruluş Trt'nin aktardığı 11: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.