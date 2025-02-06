Okan Buruk'tan taraftarı üzen açıklama: İdmanda sakatlandı

Roland Sallai'nin dünkü antrenmanda sakatlandığını aktaran Okan Buruk, "Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve bıraktı. Bugünkü planlarımızda o vardı aslında. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız" ifadelerini kullandı.