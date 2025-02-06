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Okan Buruk'tan taraftarı üzen açıklama: İdmanda sakatlandı

Okan Buruk'tan taraftarı üzen açıklama: İdmanda sakatlandı

15:436/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarı üzen o haberi verdi.

Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Zeminle ilgili konuşan Okan Buruk, "Yağıştan dolayı biraz korkularımız vardı ama temizlenmiş. Maç oynandıkça zemin ağırlaşacak ama şu an baktığımızda oynanabilecek bir zemin var" dedi.

Roland Sallai'nin dünkü antrenmanda sakatlandığını aktaran Okan Buruk, "Kanatlarda çok fazla eksiğimiz var. Yunus sakatlanmıştı. Barış'ın son maçta sakatlığı vardı, dinlendirmek istedik. Sallai'nin dünkü idmanda kasığında bir problem oldu ve bıraktı. Bugünkü planlarımızda o vardı aslında. Genç bir kadro ile çıkacağız. Boluspor'da da rotasyon var. İnşallah güzel maç olsun, sakatlık yaşanmasın. Yedekte bekleyen çok fazla maç oynamış isimler var. Maçın devamında kulübedeki isimleri de kullanacağız" ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Roland Sallai
#Boluspor

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