Okan Buruk'tan transfer sözleri: Belki 2 belki 5 gün sonra...

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kulübün transfer gündemine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında konuştu. Transferde bazı isimlerle görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Buruk, "Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak" dedi.
Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz."
"Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik."
"TRANSFER BİZİM DENGELERİMİZİ BOZUYOR"
"Fiziksel olarak hazır hale geleceğiz. Psikolojik olarak zaten güçlüyüz. Fiziksel olarak her geçen gün üzerine koyuyoruz. Kadro olarak çok iyi durumdayız. Hepimize düşen bu birlikteliği yaşayalım, birbirimize destek olalım."
"Şampiyonluktan sonra bunu biraz unuttuk. Transfer bizim dengelerimizi bozuyor, transfer dönemi herkesin kafasını karıştırıyor."
"GÖRÜŞÜYORUZ TRANSFER HAZIRLIĞIMIZ VAR"
"Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler."
"Kaan, EURO 2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var."
"Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. En kısa zamanda transferi getirmeye çalışacağız. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor."