Okan Buruk'tan transfer sözleri: Belki 2 belki 5 gün sonra...

"GÖRÜŞÜYORUZ TRANSFER HAZIRLIĞIMIZ VAR"





"Bizim kadromuz çok geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler."







