Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan yönetime flaş Yunus Akgün talebi

Okan Buruk'tan yönetime flaş Yunus Akgün talebi

10:5325/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da sezona damga vuran isim olan Yunus Akgün için teknik direktör Okan Buruk'tan yönetime flaş bir talep geldi. İşte ayrıntılar...

Üst düzey Avrupa ekiplerinin radarına takılan Yunus Akgün için Okan Buruk transfer kararını verdi.

Performansıyla bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından olan Yunus Akgün, takımının galibiyetlerinde önemli rol üstleniyor.

Değerini her geçen gün katlayan 24 yaşındaki futbolcunun satışına Okan Buruk'tan izin çıkmadı.

Okan Buruk, Milliyet'te yer alan habere göre, yönetimden Yunus Akgün'e gelen tekliflerin değerlendirilmemesini istedi.

Yönetimin bu nedenle Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediği, kısa süre içerisinde de futbolcuyla yeni bir sözleşme yapacağı iddia edildi.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Okan Buruk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER 25 ARALIK! İnfaz düzenlemesi çıktı mı ne zaman çıkacak?