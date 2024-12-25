Okan Buruk'tan yönetime flaş Yunus Akgün talebi

Galatasaray'da sezona damga vuran isim olan Yunus Akgün için teknik direktör Okan Buruk'tan yönetime flaş bir talep geldi. İşte ayrıntılar...
Üst düzey Avrupa ekiplerinin radarına takılan Yunus Akgün için Okan Buruk transfer kararını verdi.
Performansıyla bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından olan Yunus Akgün, takımının galibiyetlerinde önemli rol üstleniyor.
Değerini her geçen gün katlayan 24 yaşındaki futbolcunun satışına Okan Buruk'tan izin çıkmadı.
Okan Buruk, Milliyet'te yer alan habere göre, yönetimden Yunus Akgün'e gelen tekliflerin değerlendirilmemesini istedi.
Yönetimin bu nedenle Yunus Akgün'ü satmayı düşünmediği, kısa süre içerisinde de futbolcuyla yeni bir sözleşme yapacağı iddia edildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.