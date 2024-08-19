|
Spor

Okan Buruk'tan Young Boys maçına sürpriz 11

11:21 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:50 - 19/08/2024 Pazartesi
Diğer

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadeleye farklı bir 11'le çıkacak. İşte ayrıntılar...

1/ 8

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Young Boys ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off maçının taktik hazırlıklarına başladı.









2/ 8

Sarı-kırmızılı teknik adamın bekler konusunda net kararını vermediği ancak solda Leo Dubois, sağda ise Jelert üzerinde çalıştığı öğrenildi.






3/ 8

Buna göre soğuk algınlığı nedeniyle Konya'da forma giyemeyen Köhn'ün Young Boys maçında da oynatılması beklenmiyor.






4/ 8

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un bu kararı almasının arkasında Leo Dubois'in defansif yönden daha dengeli olmasından bulunduğu aktarıldı.




5/ 8

Young Boys deplasmanında Kaan Ayhan'ın cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması ise sağ bekte yeni transfer Jelert'e forma şansı doğurdu.


6/ 8

Konyaspor deplasmanında ikinci yarıda şans bulan Danimarkalı futbolcunun İsviçre'de ilk 11'de düşünüldüğü belirtildi.




7/ 8

Okan Buruk'un diğer bir seçeneği ise beke Barış Alper ile başlayıp Ziyech'i sağ önde oynatması olacak.

8/ 8

Buruk bugün ve yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kararını verecek.

#Okan Buruk
#Galatasaray
#Young Boys
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?